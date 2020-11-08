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تقارير ومتابعات

«يصاحبها إعصار».. 10 معلومات عن سحابة «سوبر سيل» في مطروح

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 02:11 م
سحابة سوبر سيل
سحابة سوبر سيل
سمر عبدالله
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من المناخ المضطرب هذه الأيام، خاصة في ظل انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على بعض محافظات مصر.

ولكن ما تسبب في رعب للمصريين، هو تحذير الأرصاد خلال الساعات الماضية من سحابة تُسمى "سوبر سيل" العملاقة، والتي تظهر لأول مرة في مصر، حيث أكدت الهيئة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن العاصفة توجد الآن في مطروح، ناصحة المواطنين بتوخي الحظر.

ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن سحابة السوبر سيل العملاقة:

1- تتكون هذه السحابة في الدول التي تتمتع بالمناخ الاستوائي، والتى تقع بالقرب من المحيطات والأماكن المهيئة لحدوث الأعاصير.

2- تتكون سحابة "السوبر سيل" حين تتوافر رطوبة كبيرة في طبقات الجو العليا، ويحدث نوعان من تيارات الهواء، هواء بارد وهواء دافئ رطب.

3- تتكون السحابة على هيئة قرص دائري في المناطق فوق المدارية، لزيادة فرص تقابل هذه الأنواع من الرياح، حتى تبدأ هذه الخلايا في الظهور عند تقابل منخفض جوي بارد بتيار هوائي رطب قادم من المناطق الاستوائية.

4- يصاحب هذه العاصفة عادة إعصار.

5- ينتج عن هذا التصادم تصعيد للهواء، حيث يرتفع الهواء الدافئ الأخف وزنا فوق الهواء البارد الأثقل وزنا، ويهيئ الهواء البارد في طبقات الجو قبل نزوله الظروف الجيدة لتكاثف ذرات الماء التي تكبر وتصبح عملاقة.

6- لوجود فروقات واضحة في اختلاف درجات حرارة الهواء، يتصاعد الهواء بسرعة كبيرة إلى طبقات الجو العليا حاملا معه قدرا كبيرا من ذرات الماء إلى الأعلى، لكن تصعيد الهواء في تلك الأنواع من السحب يكون تصعيدا دوارا، أي أن الهواء يدور حول بعضه بسبب اختلاف درجة الحرارة مما يعطي السحابة شكلها المميز.

7- تتكاثف قطرات الماء في وقت قصير بسبب شدة اختلاف درجة حرارة الهواء، وتصبح السحابة عملاقة وتتجمد مما يعطيها لونها الأسود القاتم، وتتكون سحب منخفضة بسبب الهواء البارد الذي يتحرك إلى الأسفل.

8- تبدأ السحابة بتكوين مركز تدور حوله بسبب انخفاض الضغط الشديد، وغالبا ما ينزل من هذا المركز إعصار منخفض الضغط جدا يحمل رياحا عاتية، قد تصل فيه سرعة الرياح إلى 500 كيلومتر في الساعة.

9- يصاحب هذه الأعاصير وابل كثيف من حبات البَرَد العملاقة للغاية، يصل قطر بعضها إلى 7 سنتيمترات أي بحجم حبات البرتقال.

10- يصاحب هذه السحب العملاقة أمطار غزيرة وصواعق مميتة، حيث تقطع تلك السحب مساحات كبيرة جدا حسب طول عمر المنخفض البارد.

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