10 إصابات بكورونا في موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية اليوم السبت، تسجيل 10 إصابات بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد حتى الآن إلى 7 آلاف و814 حالة.ونقلت الإذاعة الموريتانية عن بيان للوزارة القول إنه جرى اليوم 365 فحصا، وأن حالات الشفاء وصلت إلى 7 آلاف و473 حالة، وذلك بعد تسجيل 4 حالات تعافي اليوم، فيما وصل عدد حالات الوفاة جراء الفيروس 165 وفاة.