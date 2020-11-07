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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

10 إصابات بكورونا في موريتانيا

السبت 07/نوفمبر/2020 - 11:51 م
كورونا في موريتانيا
كورونا في موريتانيا
أ ش أ
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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية اليوم السبت، تسجيل 10 إصابات بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد حتى الآن إلى 7 آلاف و814 حالة.

ونقلت الإذاعة الموريتانية عن بيان للوزارة القول إنه جرى اليوم 365 فحصا، وأن حالات الشفاء وصلت إلى 7 آلاف و473 حالة، وذلك بعد تسجيل 4 حالات تعافي اليوم، فيما وصل عدد حالات الوفاة جراء الفيروس 165 وفاة.

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