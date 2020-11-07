699 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، السبت، عن تسجيل 699 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بينما تم الإبلاغ عن 323 حالة خطيرة.وذكرت الوزارة- في بيان أوردته صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني اليوم- أن حصيلة الوفيات بلغت 2649 حالة خلال الساعات الماضية بينما هناك 153 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.