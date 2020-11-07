الكرملين: بوتين وماكرون يناقشان الوضع في كاراباخ

أعلنت الرئاسة الروسية عن أن الرئيس فلاديمير بوتين بحث، خلال اتصال هاتفي، اليوم السبت، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في كاراباخ ومنطقة دونباس بأوكرانيا، وأعربا عن قلقهما بشأن الاشتباكات المسلحة المستمرة واسعة النطاق والمشاركة النشطة المتزايدة للمتطرفين من سوريا وليبيا في هذا الصراع.وذكر بيان للمكتب الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) أن الرئيسين الروسي والفرنسي ناقشا الوضع في ناجورنو كاراباخ، وأعربا عن القلق البالغ بشأن الاشتباكات المسلحة المستمرة واسعة النطاق في منطقة الصراع والمشاركة النشطة المتزايدة للمتطرفين القادمين من سوريا وليبيا فيها.وأضاف البيان أن بوتين أبلغ ماكرون بالتفصيل والخطوات التي اتخذتها روسيا من أجل وقف إطلاق النار المبكر واستئناف المفاوضات لضمان حل سياسي ودبلوماسي لهذه الأزمة.وأشار البيان إلى أن الرئيسين جددا التأكيد على استعدادهما المتبادل لمواصلة جهود الوساطة المنسقة بين روسيا وفرنسا، بما في ذلك في إطار مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.وبحسب البيان، ناقش الرئيسان أيضًا مشاكل التسوية الأوكرانية الداخلية، حيث تم التأكيد على ضرورة التنفيذ الصارم لتدابير اتفاقيات مينسك وجميع الاتفاقات، التي تم التوصل إليها في "صيغة نورماندي" بما في ذلك قمة باريس لعام 2019.وأوضح بيان المكتب الصحفي للرئاسة الروسية أن بوتين وماكرون جددا عزمهما أيضًا على محاربة الإرهاب بجميع مظاهره، مشيرًا إلى أن الاتصال الهاتفي جرى بمبادرة من الجانب الفرنسي.