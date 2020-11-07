مديرغرفة عمليات تنسيقية الأحزاب يستعرض سير العملية الانتخابية

استعرض أكمل نجاتي، مدير غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو مجلس الشيوخ، سير العملية الانتخابية للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، من خلال المتابعين من شباب التنسيقية الموجودين أمام اللجان الانتخابية في الدوائر التي يجري فيها جولة الانتخابات.وأكد المتابعون فى الدوائر المختلفة ومنهم في محافظة الغربية، والقاهرة في المناطق المختلفة، منها بدر والسيدة زينب ودار السلام، وفي محافظة القليوبية، وكفر الشيخ، انتظام سير العملية الانتخابية واتباع الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وإقبال عدد الناخبين من السيدات والشباب.وتنعقد غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، داخل مقر التنسيقية بالقاهرة، لرصد انتظام التصويت، والخروقات أمام اللجان.وتواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين متابعة سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتظل في حالة انعقاد حتى إنجاز المرحلة الثانية من عملية التصويت.وتعتمد التنسيقية على متابعيها فى المحافظات، كما تعتمد غرفة العمليات والمركز الإعلامي بالتنسيقية على التكنولوجيا الحديثة، وتعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا في تمام الساعة الثانية ظهرًا، يشارك فيه المتابعون عن طريق تقنية «الفيديو كونفرانس».واقتنصت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 9 مقاعد في الجولة الأولى، التي أجريت يومي 24 و25 أكتوبر المنقضي، حيث تنافس على 26 مقعدا ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر.