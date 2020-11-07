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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الدولار يتخطى حاجز الـ8 ليرات

السبت 07/نوفمبر/2020 - 06:07 م
الدولار
الدولار
مروة عنبر
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وصلت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها أمام العملات الأجنبية، اليوم السبت، إذ ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام العملة الوطنية في تركيا إلى 8.52 ليرة، محطما رقما قياسيا جديدا.

يأتى ذلك عقب قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإقالة محافظ البنك المركزي التركي في وقت مبكر من صباح اليوم.

وذكر موقع سوزجو التركي، أن تهاوي الليرة أمام الدولار يرجع للتأثر بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وسط توقعات بفوز جو بايدن، وهو ما يرجح تصاعد سعر صرف الدولار.

واستقر الدولار فوق مستوى 8.50 ليرة، في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، فيما استأنف تحليقه خلال اليوم السبت، بينما ارتفع سعر الذهب لأول مرة في تاريخه بمقدار 9 ليرات دفعة واحدة ليقفز من 528 ليرة إلى 537 ليرة.

كما ارتفع سعر صرف اليورو أمام الليرة ليسجل اليورو الواحد 10.14 ليرة تركية، بعد أن استقر لفترة وجيزة عند عتبة 10 ليرات.

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