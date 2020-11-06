ترامب: فيلادلفيا تاريخها فاسد في نزاهة الانتخابات

اتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ولاية فيلادلفيا بالفساد، بعد أن قلبت النتيجة في بنسلفانيا، حيث شهدت تقدم المرشح الرئاسي جو بايدن على نظيره ترامب.من ناحية أخرى، أكد فريق حملة دونالد ترامب، الجمعة، أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية «لم تنته بعد»، بينما يبدو جو بايدن على بعد خطوة واحدة من البيت الأبيض بعد تقدمه على الرئيس الجمهوري في ولاية بنسلفانيا الرئيسية.وقال مات مورغان، أحد المسئولين في فريق دونالد ترامب، في بيان: «هذه الانتخابات لم تنته بعد، والتقديرات الخاطئة التي تعلن فوز جو بايدن تستند إلى نتائج بعيدة عن أن تكون نهائية في أربع ولايات».وحتى الآن لم تعلن أي من وسائل الإعلام الأمريكية الكبيرة فوز بايدن.وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبايدن الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق، باراك أوباما، لمدة ثماني سنوات.وتعد هذه الانتخابات الرئاسية الأمريكية الـ59، فيما يقوم الناخبون بانتخاب رئيس جديد ونائب رئيس جديد من خلال الدائرة الانتخابية أو إعادة انتخاب المرشحين المنتهية ولايتهما.يشار إلى أن الأمريكيين أدلوا بأصواتهم أول أمس الثلاثاء في انتخابات الرئاسة 2020، ويتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية "دونالد ترامب" ومنافسه الديمقراطي "جو بايدن"، فيما ارتفع نصيب ترامب من أصوات المجمع الانتخابي إلى 214 صوتا، بينما حصل بايدن على 264 صوتا حتى الآن، ويحتاج المرشح الفائز إلى 270 صوتا من أصل 538 للفوز بالانتخابات.