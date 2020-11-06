خريطة انتخابات النواب فى محافظات المرحلة الثانية

تنطلق غدًا السبت، عملية التصويت بانتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية بالداخل والتي تستمر على مدار يومين، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر في الداخل، وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهي القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، وهى مقسمة كالتالى:- محافظة القاهرة تضم 19 دائرة انتخابية مخصص لها 62 مقعدا بالبرلمان، 31 مقعدا بالنظام الفردي يتنافس عليها 433 مرشح و31 مقعدا بنظام القوائم.- محافظة الشرقية تضم 8 دوائر انتخابية مخصص لها 42 مقعدا، 21 مقعدا بنظام القائمة، 21 مقعدا بنظام الفردى يتنافس عليها 246 مرشحا.- محافظة كفر الشيخ، تضم 4 دوائر انتخابية، مخصص لها 19 مقعدا بالبرلمان، تضم 9 مقاعد بنظام القائمة و10 مقاعد بنظام الفردى يتنافس عليه 150 مرشحا.- محافظة الغربية، تضم 7 دوائر انتخابية، مخصص لها 30 مقعدا بالبرلمان، 16 مقعدا بنظام القائمة، 14 مقعدا بنظام الفردى يتنافس عليها 188 مرشحا.- محافظة المنوفية تضم 6 دوائر مخصص لها 24 مقعدا، بنظام القائمة 13 مقعدا، وعلى الفردى مخصص لها 11 مقعدًا يتنافس عليها 168 مرشحا.- محافظة الدقهلية تضم 10 دوائر انتخابية خصص لها 38 مقعدًا، 17 مقعدا بنظام القائمة، 21 مقعدا على نظام الفردى يتنافس عليه 351 مرشحا.- محافظة دمياط تضم دائرتين مخصص لها 8 مقاعد بالبرلمان، 4 بالقائمة و4 بالفردي يتنافس عليها 88 مرشحا.- محافظة بورسعيد تضم دائرتين مخصص لها 4 مقاعد، مقعدان بالقائمة، ومثلهما بالفردى يتنافس عليها 50 مرشحا.- محافظة القليوبية تضم 6 دوائر مخصص لها 30 مقعد 14 مقعدا بالقائمة، و16 مقعدا بالفردى يتنافس عليها 223 مرشحا.- محافظة الاسماعيلية تضم 3 دوائر انتخابية مخصص لها 9 مقاعد بالبرلمان، 4 مقاعد بالقائمة، و5 بالفردي يتنافس عليهم 133 مرشحا.- محافظة السويس تضم دائرة واحدة مخصص لها 4 مقاعد، 2 بالقائمة و2 بالفردى يتنافس عليهم 34 مرشحا.- محافظة شمال سيناء تضم دائرتين، مخصص لها 7 مقاعد بالبرلمان، 5 مقاعد بالقائمة و2 فردى يتنافس عليهم 31 مرشحا.- محافظة جنوب سيناء تضم دائرتين مخصص لها 4 مقاعد، 2 بالقائمة، و2 بالفردي يتنافس عليهم 10 مرشحين.