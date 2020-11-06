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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

خريطة انتخابات النواب فى محافظات المرحلة الثانية

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 04:29 م
انتخابات النواب
انتخابات النواب
سمر عبدالله
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تنطلق غدًا السبت، عملية التصويت بانتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية بالداخل والتي تستمر على مدار يومين، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر في الداخل، وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهي القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، وهى مقسمة كالتالى:

- محافظة القاهرة تضم 19 دائرة انتخابية مخصص لها 62 مقعدا بالبرلمان، 31 مقعدا بالنظام الفردي يتنافس عليها 433 مرشح و31 مقعدا بنظام القوائم.

- محافظة الشرقية تضم 8 دوائر انتخابية مخصص لها 42 مقعدا، 21 مقعدا بنظام القائمة، 21 مقعدا بنظام الفردى يتنافس عليها 246 مرشحا.

- محافظة كفر الشيخ، تضم 4 دوائر انتخابية، مخصص لها 19 مقعدا بالبرلمان، تضم 9 مقاعد بنظام القائمة و10 مقاعد بنظام الفردى يتنافس عليه 150 مرشحا.

- محافظة الغربية، تضم 7 دوائر انتخابية، مخصص لها 30 مقعدا بالبرلمان، 16 مقعدا بنظام القائمة، 14 مقعدا بنظام الفردى يتنافس عليها 188 مرشحا.

- محافظة المنوفية تضم 6 دوائر مخصص لها 24 مقعدا، بنظام القائمة 13 مقعدا، وعلى الفردى مخصص لها 11 مقعدًا يتنافس عليها 168 مرشحا.

- محافظة الدقهلية تضم 10 دوائر انتخابية خصص لها 38 مقعدًا، 17 مقعدا بنظام القائمة، 21 مقعدا على نظام الفردى يتنافس عليه 351 مرشحا.

- محافظة دمياط تضم دائرتين مخصص لها 8 مقاعد بالبرلمان، 4 بالقائمة و4 بالفردي يتنافس عليها 88 مرشحا.

- محافظة بورسعيد تضم دائرتين مخصص لها 4 مقاعد، مقعدان بالقائمة، ومثلهما بالفردى يتنافس عليها 50 مرشحا.

- محافظة القليوبية تضم 6 دوائر مخصص لها 30 مقعد 14 مقعدا بالقائمة، و16 مقعدا بالفردى يتنافس عليها 223 مرشحا.

- محافظة الاسماعيلية تضم 3 دوائر انتخابية مخصص لها 9 مقاعد بالبرلمان، 4 مقاعد بالقائمة، و5 بالفردي يتنافس عليهم 133 مرشحا.

- محافظة السويس تضم دائرة واحدة مخصص لها 4 مقاعد، 2 بالقائمة و2 بالفردى يتنافس عليهم 34 مرشحا.

- محافظة شمال سيناء تضم دائرتين، مخصص لها 7 مقاعد بالبرلمان، 5 مقاعد بالقائمة و2 فردى يتنافس عليهم 31 مرشحا.

- محافظة جنوب سيناء تضم دائرتين مخصص لها 4 مقاعد، 2 بالقائمة، و2 بالفردي يتنافس عليهم 10 مرشحين.

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