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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان: استفزازات تركيا فى «المتوسط» تخرق القوانين الدولية

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 01:06 م
تركيا في «المتوسط
تركيا في «المتوسط
مروة عنبر
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أفادت وكالة الأنباء القبرصية، بأن رئيس الحرس الوطنى القبرصى، أطلع رؤساء أركان دول الاتحاد الأوروبى على إجراءات تركيا الاستفزازية شرق البحر المتوسط.

وقال رئيس الحرس الوطنى القبرصى، خلال اجتماع اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي: إن "سلوك أنقرة المزعزع للاستقرار ليس موجهًا فقط ضد قبرص واليونان، لكنه يؤثر سلبًا أيضًا على الأمن والاستقرار في المنطقة".

من جانبه، لفت رئيس الأركان اليونانى إلى تصرفات تركيا المستمرة والمستفزة والمخالفة للقانون، خاصة في شرق المتوسط، مؤكدًا أنها تخرق القوانين الدولية ومبدأ حسن الجوار مع اليونان وقبرص ودول أخرى، وتهدد السلام والاستقرار في المنطقة.

وشدد رئيس الأركان على جاهزية اليونان العسكرية، مؤكدًا على مهنية عناصر الجيش اليوناني التي أسهمت، برأيه، بأن يبقى الوضع تحت السيطرة رغم الاستفزازات من جانب أنقرة.

وسيقرر القادة الأوروبيون خلال قمتهم مطلع ديسمبر المقبل، ما إذا كان يجب فرض عقوبات على تركيا لمواصلة أنشطتها التي تدينها اليونان وقبرص.

وأفاد دبلوماسيون أوروبيون بأن مجموعة عقوبات اقتصادية أعدتها المفوضية الأوروبية جاهزة لتنشيطها وقد تلحق أضرارا كبيرة بتركيا، خصوصًا في قطاعى السياحة والنقل، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

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