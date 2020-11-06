



لازم اعيش.. تفاصيل الحلقة 10 من مسلسل الا أنا

"لازم أعيش "تقوم ببطولته الفنانة جميلة عوض حيث تجسد دور فتاة مصابة بالبهاق وتقوم بدور والدتها الفنانة نجلاء بدر، ويشارك فى البطولة كلا من الفنان أحمد خالد صالح، وخالد أنور وسلمى أبوضيف، وفراس سعيد، وباسم مغنية، وسلوى محمد علي، ومن تأليف نجلاء الحديني وإخراج مريم أحمدي.



وتعرض حكايات مسلسل "إلا أنا " من السبت إلى الأربعاء الساعة 8 مساءً على شبكة قنوات DMC، ويتم إعادة الحلقة في تمام الساعة الخامسة مساءً، كما يتم العرض الثاني للحكاية على قناة DMC Drama في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً وتعاد فى تمام الواحدة بعد منتصف الليل.





يهمك أيضًا | أبطال حكاية «لازم أعيش»: تصدرنا «التريند» من أول حلقة مسلسل"إلا أنا"من فكرة يسرى الفخرانى ويتضمن عددًا من الحكايات المختلفة وتحمل كل حكاية اسمًا مختلفًا بأبطال ونجوم مختلفين، ويجسد العمل معاناة المرأة بشكل كبير فى المجتمع ويسلط الضوء على العديد من القضايا التي تهم المرأة.



مسلسل"إلا أنا"من فكرة يسرى الفخرانى ويتضمن عددًا من الحكايات المختلفة وتحمل كل حكاية اسمًا مختلفًا بأبطال ونجوم مختلفين، ويجسد العمل معاناة المرأة بشكل كبير فى المجتمع ويسلط الضوء على العديد من القضايا التي تهم المرأة.

وشهدت أحداث الحلقة 10 والأخيرة ظهور نورا وصديقها وهما يتحدثان سويًا وبعد ذلك ظهرت نجلاء بدر وهي تحاول حل المشكلة التي واجهتها، لتنتهي الحكاية بنهاية سعيدة حيث وجدت نورا ما كانت تبحث عنه طويلًا ولم تعد تخبيء أي شيء عنها بعد الآن.