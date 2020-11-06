لازم اعيش.. تفاصيل الحلقة 10 من مسلسل الا أنا
الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 01:10 م
محمد مجديطباعة
حققت الحلقة الأخيرة من حكاية "لازم أعيش "ضمن مسلسل "إلا أنا " نجاحًا كبيرًا تصدرت من خلاله محركات البحث فى جوجل وعبر السوشيال ميديا بسبب ما ناقشته حول مرض البهاق والتنمر.
وشهدت أحداث الحلقة 10 والأخيرة ظهور نورا وصديقها وهما يتحدثان سويًا وبعد ذلك ظهرت نجلاء بدر وهي تحاول حل المشكلة التي واجهتها، لتنتهي الحكاية بنهاية سعيدة حيث وجدت نورا ما كانت تبحث عنه طويلًا ولم تعد تخبيء أي شيء عنها بعد الآن.
وتعرض حكايات مسلسل "إلا أنا " من السبت إلى الأربعاء الساعة 8 مساءً على شبكة قنوات DMC، ويتم إعادة الحلقة في تمام الساعة الخامسة مساءً، كما يتم العرض الثاني للحكاية على قناة DMC Drama في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً وتعاد فى تمام الواحدة بعد منتصف الليل.
وشهدت أحداث الحلقة 10 والأخيرة ظهور نورا وصديقها وهما يتحدثان سويًا وبعد ذلك ظهرت نجلاء بدر وهي تحاول حل المشكلة التي واجهتها، لتنتهي الحكاية بنهاية سعيدة حيث وجدت نورا ما كانت تبحث عنه طويلًا ولم تعد تخبيء أي شيء عنها بعد الآن.
لازم اعيش.. تفاصيل الحلقة 10 من مسلسل الا أنا
"لازم أعيش "تقوم ببطولته الفنانة جميلة عوض حيث تجسد دور فتاة مصابة بالبهاق وتقوم بدور والدتها الفنانة نجلاء بدر، ويشارك فى البطولة كلا من الفنان أحمد خالد صالح، وخالد أنور وسلمى أبوضيف، وفراس سعيد، وباسم مغنية، وسلوى محمد علي، ومن تأليف نجلاء الحديني وإخراج مريم أحمدي.
وتعرض حكايات مسلسل "إلا أنا " من السبت إلى الأربعاء الساعة 8 مساءً على شبكة قنوات DMC، ويتم إعادة الحلقة في تمام الساعة الخامسة مساءً، كما يتم العرض الثاني للحكاية على قناة DMC Drama في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً وتعاد فى تمام الواحدة بعد منتصف الليل.