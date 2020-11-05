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فن

هاني شاكر يُطرب جمهور مهرجان الموسيقى بـ«حاجة غريبة» (صور)

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 11:03 م
هاني شاكر
هاني شاكر
حسن أمين - عدسة: محمود عبد الناصر
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فاجأ أمير الغناء العربي هاني شاكر جمهور حفله الغنائي المقام الآن، على خشبة مسرح النافورة الجديد ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الذي تنظمه دار الأوبرا بصعود المطربة نادية مصطفى لتقديم الأغنية معه.

وقدم الثنائي أغنية "حاجة غريبة" للعندليب الراحل عبد الحليم حافظ والمطربة شادية وسط ترحيب كبير من الجمهور.

وبدأ شاكر الحفل بالغناء لمصر حيث قدم أغنية بلدي يا بلدي وسط حضور جماهيري كبير برفقة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي.

وافتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، الأحد الماضي فعاليات المهرجان الذي يقام في الفترة من 1-10 نوفمبر، على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة "النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية" وأوبرا الإسكندرية ودمنهور، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وقياس درجة الحرارة، وارتداء الكمامات، حفاظًا على صحة الجمهور، وكذلك التباعد بين الكراسي وبعضها بمسافات معقولة يمينًا ويسارًا وللأمام والخلف حتى خشبة المسرح كبيرة بحيث يكون هناك تباعد بين العازفين.
هاني شاكر يُطرب جمهور مهرجان الموسيقى بـ«حاجة غريبة» (صور)
هاني شاكر يُطرب جمهور مهرجان الموسيقى بـ«حاجة غريبة» (صور)
هاني شاكر يُطرب جمهور مهرجان الموسيقى بـ«حاجة غريبة» (صور)
هاني شاكر يُطرب جمهور مهرجان الموسيقى بـ«حاجة غريبة» (صور)
هاني شاكر يُطرب جمهور مهرجان الموسيقى بـ«حاجة غريبة» (صور)
هاني شاكر يُطرب جمهور مهرجان الموسيقى بـ«حاجة غريبة» (صور)
هاني شاكر يُطرب جمهور مهرجان الموسيقى بـ«حاجة غريبة» (صور)
هاني شاكر يُطرب جمهور مهرجان الموسيقى بـ«حاجة غريبة» (صور)
هاني شاكر يُطرب جمهور مهرجان الموسيقى بـ«حاجة غريبة» (صور)
هاني شاكر يُطرب جمهور مهرجان الموسيقى بـ«حاجة غريبة» (صور)

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