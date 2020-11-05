بكين: وثائق تعاون بشأن مبادرة «الحزام والطريق» مع 138 دولة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانج وين بين"، اليوم الخميس، إن الصين وقعت وثائق تعاون بشأن مبادرة "الحزام والطريق" مع 138 دولة، وأطلقت أكثر من 2000 مشروع، خلال سبع سنوات منذ إطلاق المبادرة.وأكد "بين"، في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، إنه في السنوات السبع منذ إطلاق مبادرة "الحزام والطريق"، أصبحت المبادرة أكبر منصة تعاون في العالم، مشيرًا إلى أن الصين ستواصل العمل مع الشركاء لتعزيز التعاون الدولي في إطار المبادرة وتحقيق المزيد من الفوائد الملموسة لجميع الدول والشعوب.وردًا على استفسارات بشأن الإشعارات التي أصدرتها السفارات الصينية في بلجيكا وبريطانيا والفلبين، تعلن فيها أنه سيتم إيقاف دخول الأفراد في هذه البلدان إلى الصين بتأشيرات سارية وتصاريح إقامة للعمل والشئون الخاصة والمجموعات بسبب وباء كورونا، قال «بين» إن هذا إجراء مؤقت اتخذته الصين لمواجهة الوباء الحالي.وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قائلا "تعلم الجانب الصيني من ممارسات العديد من الدول وعدل نهجه بناء على التغييرات في حالة الوباء، وهذا أمر معقول ومتسق مع الممارسات الدولية.. وأعتقد أنه يمكن استيعابه من قبل الجميع، ووفقًا للتغيرات في حالة الوباء، ستصدر السفارات الصينية في البلدان المعنية إشعارًا في الوقت المناسب".