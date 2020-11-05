رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 05 نوفمبر 2020 الموافق 19 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بتهديد عمر جابر بالقتل.. 5 يناير

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 02:17 م
عمر جابر
عمر جابر
عادل عبدالعال
طباعة
قررت محكمة جنايات الجيزة، منذ قليل، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة أصدقاء اللاعب عمر جابر، لاعب الزمالك السابق و"بيراميدز" الحالى لاتهامهم بتهديده بالقتل إلى جلسة 5 يناير المقبل للإعلان بالدعوى المدنية.

وحضر شعبان سعيد، المحامى بالنقض، عن المجني عليه عمر جابر، وادعي مدنيًا بمبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وطلب حضور المتهمين بأشخاصهم، وحضر عدد من المحامين عن المتهمين بوكالات خاصة وطلبوا سماع الشهود.

وكشف قرار إحالة المتهمين بالقضية رقم 11927 لسنة 2020 جنايات العجوزة والمتهم بها 3 متهمين بواقعة تهديد اللاعب "عمر" بأن النيابة العامة تتهم كلا من "أحمد"، و"أحمد"، و"أيمن" أنهم في غضون 2019- و2020 بدائرة قسم العجوزة محافظة الجيزة، هددوا المجني عليه عمر محمود سيد جابر كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس تمثلت في القتل أو إلحاق الأذى به بأن أرسل رسائل عبر "واتس آب" تضمنت تلك التهديدات مصحوبة بطلب الامتثال لأمر دفع مبلغ مالي قدره 13 مليون جنيه مصري على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه عمر جابر بإساءة استعماله لأجهزة الاتصالات إبان إثباته للأفعال محل الاتهام السابق بأن عمل على إرسال الرسائل الكتابية عبر "واتس آب" خاصته فتسبب بذلك إزعاجه على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكد أمر الإحالة أن المتهمين جميعًا هددوا المجني عليه شفاهة بواسطة كلا من "حسين.ه" و"إبراهيم.ا" و"أحمد.ع" وكتابة بواسطة كلا من "محمد.م"، و"رغدة.ط" بالقتل وإلحاق الأذى به على النحو المبين بالتحقيقات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواعيد المحلات وغرامة خلع الكمامة.. 9 قرارات مهمة للحكومة

رئيس الوزراء يفتتح المقر الجديد لمديرية أمن الجيزة

العثور على قنبلة هيكلية فى محيط مجلس الدولة بالدقى

«الشلّة البايظة».. «طفل المرور» و4 من أصدقائه «يتعاطون الحشيش»

الصور

image description

«100 مليون صحة» تفحص طلاب مدارس دمياط

image description

أحمد أمين: شوفوا «ما وراء الطبيعة» في ضوء الشمس (فيديو)

image description

أمطار غزيرة في دمياط واستمرار العمل في الميناء (صور)

image description

حملات تعقيم وصيانة استعدادا لانتخابات «النواب» بدمياط

image description

محافظ أسيوط يفاجئ مستشفى ساحل سليم المركزي لمتابعة سير العمل

الأكثر قراءة

مواعيد المحلات وغرامة خلع الكمامة.. 9 قرارات مهمة للحكومة

«الشلّة البايظة».. «طفل المرور» و4 من أصدقائه «يتعاطون الحشيش»

ملامح خطة «البترول» لإعادة إعمار العراق مقابل النفط (انفراد)

غلق «هندسة قناة السويس» 24 ساعة بعد ظهور إصابة بكورونا

إنفوجراف

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

نجم الساعة

أبطال حكاية «لازم أعيش»: تصدرنا «التريند» من أول حلقة

منوعات

كاف: مصطفى محمد رجل مباراة الزمالك والرجاء المغربي

كارثة جديدة.. علماء أمريكيون: طفرات جعلت كورونا أكثر عدوى

تطوير لقاح مزود بجسيمات النانوية لمكافحة «كورونا»

مواعيد القطارات اليوم الخميس 5-11-2020

أيام زمان

بعد التجربة الأولى.. سبب غريب وراء رفض معالى زايد الزواج

«الأرق والشعوذة وحب الحلوى».. غرائب في شخصية هتلر

بعد زواجها 14 مرة.. تحية كاريوكا: الزواج يقتل الحب

كيف حرم سوء الحظ فاروق جعفر من الاحتراف في الدوري الأمريكي؟

مقالات الرأي
جلال حمام
وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا
مؤمن المحمدي
مائدة رحمن
صفوت البياضي
متى تهنأ الشعوب بحياة آمنة؟
خالد عكاشة
رذاذ الموجة الإرهابية الجديدة التى تضرب سواحل أوروبا
المزيد

الثقافة

متحف الفنون بالإسكندرية يعيد ذكريات أحمد عثمان

فايد عبدالعزيز وابتسام أبوسعدة فى نادى أدب آفاق

«فضفضة وحكي» بطلعت حرب و«صندوق الدنيا» بسينما الهناجر ومركز الحرية للإبداع

أول رواية عربية من الخليج تنشرها العربي للنشر.. قريبًا