تأجيل محاكمة المتهمين بتهديد عمر جابر بالقتل.. 5 يناير

قررت محكمة جنايات الجيزة، منذ قليل، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة أصدقاء اللاعب عمر جابر، لاعب الزمالك السابق و"بيراميدز" الحالى لاتهامهم بتهديده بالقتل إلى جلسة 5 يناير المقبل للإعلان بالدعوى المدنية.وحضر شعبان سعيد، المحامى بالنقض، عن المجني عليه عمر جابر، وادعي مدنيًا بمبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وطلب حضور المتهمين بأشخاصهم، وحضر عدد من المحامين عن المتهمين بوكالات خاصة وطلبوا سماع الشهود.وكشف قرار إحالة المتهمين بالقضية رقم 11927 لسنة 2020 جنايات العجوزة والمتهم بها 3 متهمين بواقعة تهديد اللاعب "عمر" بأن النيابة العامة تتهم كلا من "أحمد"، و"أحمد"، و"أيمن" أنهم في غضون 2019- و2020 بدائرة قسم العجوزة محافظة الجيزة، هددوا المجني عليه عمر محمود سيد جابر كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس تمثلت في القتل أو إلحاق الأذى به بأن أرسل رسائل عبر "واتس آب" تضمنت تلك التهديدات مصحوبة بطلب الامتثال لأمر دفع مبلغ مالي قدره 13 مليون جنيه مصري على النحو المبين بالتحقيقات.وأضاف أمر الإحالة أن المتهم تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه عمر جابر بإساءة استعماله لأجهزة الاتصالات إبان إثباته للأفعال محل الاتهام السابق بأن عمل على إرسال الرسائل الكتابية عبر "واتس آب" خاصته فتسبب بذلك إزعاجه على النحو المبين بالتحقيقات.وأكد أمر الإحالة أن المتهمين جميعًا هددوا المجني عليه شفاهة بواسطة كلا من "حسين.ه" و"إبراهيم.ا" و"أحمد.ع" وكتابة بواسطة كلا من "محمد.م"، و"رغدة.ط" بالقتل وإلحاق الأذى به على النحو المبين بالتحقيقات.