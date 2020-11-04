بايدن: سأكون رئيسا لكل الأمريكيين

قال جو بايدن المرشح الديمقراطي، اليوم الأربعاء، إنه سيعمل بكل جهده من أجل من صوّت له ومن صوّت ضده.وأضاف بايدن في خطاب له مساء اليوم أن الرئاسة ليست مؤسسة حزبية وتتطلب واجب رعاية جميع الأمريكيين وسيعمل جاهدا لصالح الجميع.وتابع: "فزنا بنحو 75% من أصوات الناخبين باستخدام البريد"، مؤكدا أنه لن يعلن الفوز إلا عندما ينتهي إحصاء الأصوات.واستكمل بايدن إنه سيفوز كديمقراطي لكنه سيحكم كأمريكي، مشيرا إلى أنه يجب التوقف عن معاملة الخصوم كأعداء.وأكد بايدن أن كل المؤشرات تشير إلى أنهم مقبلون على الفوز على منافسه دونالد ترامب.