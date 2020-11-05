بعد إصابتها بكورونا.. أزمات في حياة نشوى مصطفى

• موت والدها



• إصابتها بالرباط الصليبى



أعلنت نشوى مصطفى تدهور حالتها الصحية، حيث كتبت من خلال حسابها عبر "فيسبوك": "بموت حرفيًا بروتوكول العلاج معملش حاجة حد يساعدني من وزارة الصحة ويقولي أروح أنهي مستشفى".وكانت كتبت أمس من خلال حسابها: "ادعولي عملت أشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسة طالعة وللاسف كورونا.. أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت أرجوكم يعمل تحليل.. لو سمحتم الموضوع مش سهل ماتستهونش خالو بالكم الكورونا رجعت بشدة.. ألم رهيب ربنا ما يكتبه على عدو ولا حبيب.. ربنا يحافظ عليكم يارب.. ادعولي".الدستور تستعرض أبرز الأزمات التى واجهتها نشوى مصطفى فى مشوار حياتها:وفاة والدها كانت أمر محزن للغاية فى حياتها الشخصية وأثرت على مسار حياتها بشكل كبير، وكتبت منذ فترة قريبة عن اشتياقها الشديد لوالدها الراحل، ولرؤيته مجددا.وقالت عبر "فيسبوك": "كل حاجة ناقصة حاجة وانت مش جنبى حبيبي.. الله يرحمك يا أبويا وحشتني ووحشني حضنك وطبطبتك.. يارب أشوفك قريب يا حبيبي".أصيبت الفنانة نشوى مصطفى بـ"الرباط الصليبى" عقب تزحلقها على درجات سلم منزلها بسبب غزارة الأمطار، وقالت نشوى في وصفها للحادثة: "اتزحلقت على السلالم من المية وجالى رباط صليبى - الحمد لله والشكر لله على مايقدره خير وشر".وأضافت نشوى مصطفى: "الخلاصة الإنسان ضعيف أوى، الله يشفى كل الناس يارب اللي عندهم أى مرض ارب الحمد لله على النعم اللي مبنحسش بيها، يارب الحمد لله على لطفك بينا، مش عارفة ازاي هقدر اقعد اسبوعين من غير حركة يارب هون".