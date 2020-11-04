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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حملة بايدن: مرشحنا على طريق الفوز وسيحصل على أغلبية الأصوات

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 06:04 م
بايدن
بايدن
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أعلنت حملة المرشح الديمقراطي الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، أنه متقدم في ولايتي أريزونا ونيفادا، ولم نتواصل بشكل رسمي مع حملة منافسه دونالد ترامب.

وأكدت حملة المرشح الديمقراطي أن بايدن حاصل على أغلبية الأصوات حتى الآن وإذا توقفت عملية الفرز فسيكون هو الفائز.

وأشار مدير حملة المرشح الديمقراطي في مؤتمر صحفي إلى أن بايدن سيفوز في ولايات ميشيجان وويسكونسن وبنسلفانيا بنسب أعلى من التي حصل عليها ترامب في انتخابات عام 2016.

وشدد مدير حملة جو بايدن على أن مرشحهم على طريق الفوز وسيحصل على أغلبية أصوات المجمع الانتخابي.

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