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سياسي

«القومى للإعاقة» يستقبل وفد جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات النواب

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 05:46 م
انتخابات النواب
انتخابات النواب
محمد الشريف
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استقبل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة صباح اليوم بمقر المجلس بسراي القبة؛ وفد بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020 بجمهورية مصر العربية.

ضم وفد الجامعة كلًا من، السفير أحمد رشيد خطابي؛ الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس بعثة وفد الجامعة؛ والمستشار أحمد أمين؛ منسق عام بعثة وفد جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020.

دار الاجتماع حول آليات تعامل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة مع العملية الانتخابية وتحديدا انتخابات مجلس النواب 2020؛ والتيسيرات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة.

من جانبه رحب الدكتور أشرف مرعي؛ المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بوفد الجامعة، مؤكدًا على دور بعثة جامعة الدول العربية في متابعة انتخابات مجلس النواب بمصر 2020؛ وعلى ضرورة التشبيك بين كل الأطراف المتعاونة لخدمة العملية الانتخابية بشكل عام والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص.

وأشار الدكتور أشرف مرعي؛ إلى أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يضع في أولوياته دعم حقوقهم في المشاركة السياسية؛ وهو ما يتضح من خلال حث المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على مشاركة هذه الشريحة المجتمعية الكبيرة في الانتخابات؛ وتشكيل لجان للمتابعة؛ وتدشين غرفة عمليات مركزية تتابع أولًا بأول مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية.

في سياق متصل أثنى السفير أحمد رشيد خطابي؛ الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية؛ على جهود المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر خاصة في دعم عملية الحقوق والواجبات لهم.

وأكد أن جامعة الدول العربية من أهم أولوياتها الاهتمام الخاص بالإنسان العربي بدون أي تمييز؛ والاهتمام بطبيعة الحال بالأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار إلى الدعم القوي من الارادة السياسية في مصر بالاهتمام بهذا الشريحة المجتمعية التي تمثل في مجملها قوة لابد من الاستفادة بها وتعظيم جهودها.

وأكد أن عام 2018 الخاص بالاشخاص ذوي الإعاقة؛ وصدور القانون رقم 10 لسنة 2018 يعتبر تحولًا نوعيًا بكل معاني الكلمة في هذا المسار؛ الذي كفل للأشخاص ذوي الإعاقة الدمج الحقيقي في كل مناحي الحياة.

وأشار إلى أن لجان المتابعة الخاصة ببعثة وفد الجامعة العربية  تراعي في استماراتها الخاصة بالمتابعة مدى التسهيلات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في انتخابات مجلس النواب 2020 ؛ ومدى إقبالهم على العملية الانتخابية ومشاركتهم.

في سياق جديد استعرض الأمين العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة  جهود المجلس خلال المرحلة الأولى من العملية الانتخابية؛ والاستعداد للمرحلة الثانية التي ستبدأ يومي 7 و8 نوفمبر؛ والنتائج التي خرجت عن غرفة متابعة انتخابات مجلس الشيوخ الماضية، وأشار إلى أن سياسة المجلس ترمي إلى دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم وتطوير مهاراتهم ودعم مشاركتهم في الحياة السياسية وتدريبهم على آليات هذه المشاركة.
الجدير بالذكر أن اللقاء حضره من جانب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة  المستشار أمين مصطفى؛ والمستشار الدكتور أحمد أسامة البدوي؛ والإعلامي والكاتب الصحفي حسام الدين الأمير؛ المستشار الإعلامي للمجلس.

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