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رئيس التحرير التنفيذي
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خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين عبر موقع بوابة مصر الرقمية

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 02:49 م
بطاقات التموين
بطاقات التموين
نعمات مدحت
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تسمر عمليات البحث حول خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين عبر موقع بوابة مصر الرقمية، من قبل المواطنين عبر المنصات الإلكترونية، وذلك لإضافة المواليد على البطاقة فهو شغل المواطنين الشاغل الآن، من جانبها وفرت الدولة بوابة مصر الرقمية تسهيلا على المواطنين ومنعا للتكدس والازدحام لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تقدم البوابة ما يزيد عن 70 خدمة إلكترونية في التموين والتعليم وبعض الخدمات الآخرى الخاصة بالتوثيق.

خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين عبر موقع بوابة مصر الرقمية

 يمكن للمواطنين الذين يريدون تسجيل المواليد الجديدة إلى بطاقة التمويل الدخول عبر الرابط الآتي: من هنا

- يقوم المواطن باختيار سكشن التموين، ويقوم بالضغط عليه ويبدأ تشغيل الخدمة.

- كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقما، عبر الدخول على الموقع مباشرة.

- وبعد ظهور البيانات الخاصة بوزارة التموين يقوم المواطن باختيار الإدارة التموينية ومكتب التموين.

-  ثم يقوم المواطن بالضغط على كلمة “برجاء تسجيل رقم الموبايل” على بون صرف الخبز والسلع التموينية المدعمة ثم اختيار "سجل موبايلك".

- على المواطن القيام بتسجيل رقم الهاتف الخاص بصاحب البطاقة، ويمكنه تصحيحه أو تغييره في أي وقت.

- كتابة رقم الهاتف الخاص بصاحب البطاقة وحفظه عبر الموقع.

- اختيار خانة  ضم أفراد أسرتي، ثم إضافة البيانات المطلوبة الخاصة بالفرد الذي يرغب صاحب البطاقة  في ضمه سواء الابن أو الابنة أو الزوجة.

خدمات موقع مصر الرقمي التموين 2020

وبعد معرفة خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين عبر موقع بوابة مصر الرقمية، يشار إلى أن البوابة تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية أكثر من 70 خدمة في التموين والتوثيق وخدمات المرور والشهر العقاري، وغيرها، وأما فيما يخص التموين فتقدم: إصدار بطاقة تموين جديدة، ثم إصدار بطاقة تموين بدل فاقد، وتفعيل بطاقة التموين، ثم تقدم فصل اجتماعي وضم أفراد جديدة للأسرة، ونقل من محافظة إلى أخرى، إضافة الأبناء والزوجة لبطاقة التموين، وذلك تيسيرًا على المواطنين من ازدحام المكاتب والمواصلات.

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