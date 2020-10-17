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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

خطوات إضافة أفراد جدد إلى بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية

السبت 17/أكتوبر/2020 - 01:57 م
بطاقة التموين
بطاقة التموين
شيماء حسين
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من أكثر الخدمات الحكومية الإلكترونية رواجا بين المواطنين حاليا هى خدمات التموين، حيث يديرون محركات البحث لمعرفة خطوات إضافة أفراد جدد لبطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية، والتي أطلقتها وزارة الاتصالات والتكنولوجيا لتقدم المواطنين أكثر من 70 خدمة إلكترونية فيما يلي يستعرض الدستور الشروط التي يجب توافرها في صاحب البطاقة التموينية لإضافة مواليد جدد.

خطوات إضافة أفراد جدد لبطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية

يستطيع الراغبين في إضافة أفراد جدد لبطاقة التموين حتى يستفيدوا من حقهم في السلع الغذائية المدعمة من الدولة دون رسوم إتباع الخطوات التالية :-

تسجيل الدخول عبر موقع بوابة مصر الرقمية (من هنا).

الضغط على زر خدمات التموين.

الضغط على زر إضافة أفراد أسرتي.

الضغط على زر ابدأ الخدمة.

كتابة رقم البطاقة التموينية.

كتابة بيانات صاحب البطاقة التموينية.

تظهر قائمة بها أسماء المدونين في بطاقة التموين.

أختار خانة إضافة المزيد من أفراد الأسرة.

كتابة بيانات الأفراد الجدد ويجب أن يكون من الدرجة الأولى.

الضغط على إرسال.

ويمكن لصاحب البطاقة متابعة طلب التقديم الكترونيا من خلال الضغط على زر "تتبع الطلب".

شروط إضافة مواليد جدد لبطاقة التموين

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية عدة شروط في صاحب البطاقة التموينية حتى يتثنى له إضافة أفراد جدد إلكترونيا عبر موقع بوابة مصر الرقمية حتى يستفيدوا من حقهم في السلع الغذائية المدعمة من الدولة دون رسوم وهى 

إلا ينطبق على صاحب البطاقة التموينية شروط الاستبعاد من الدعم 

أن يطلب صاحب البطاقة التموينية إضافة أفراد جدد بنفسه من أقارب الدرجة الأولى الأحياء

إلا يكون المطلوبة إضافته إلى البطاقة التموينية رب أسرة حتي يمكنه استخراج بطاقة التموين مستقلة له ولأفراد أسرته.

خطوات نقل الزوجة على بطاقة الزوجة التموينية 

قبل البحث عن خطوات إضافة أفراد جدد لبطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية، يجب معرفة خطوات نقل الزوجة إلكترونيا أولا والتي تتلخص في :-
تسجيل الدخول عبر موقع بوابة مصر الرقمية ( من هنا).

اختيار إضافة أفراد أسرتي.

كتابة بيانات صاحب البطاقة.

اختيار ضم الزوجة وكتابة بياناتها ورقم البطاقة التموينية المضافة إليها قبل النقل.

يتم نقل الزوجة على بطاقة تموين زوجها خلال 15 يوم فقط من تقديم الطلب إلكترونيا عبر موقع بوابة مصر الرقمية.

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