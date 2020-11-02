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فن

نجل عاصي الحلاني: عائلتي كانت مصابة بكورونا

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 02:56 م
نجل الفنان عاصي الحلاني
نجل الفنان عاصي الحلاني
وكالات
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كشف نجل الفنان اللبناني، عاصي الحلاني، عن إصابة عائلته بالكامل في وقت سابق بفيروس "كورونا" المستجد.

وقال الوليد عاصي الحلاني، في تصريحات لبرنامج "إنسايدر بالعربي"، المذاع على تليفزيون دبي، إنه نقل الفيروس إلى والده بسبب سفره للخارج في إحدى المرات، بينما والدته وشقيقتاه أصبن به من قبل، لكنه أكد أن كل أفراد أسرته بصحة جيدة حاليا.

وتابع نجل عاصي الحلاني أن كل أسرته ملتزمة بالإجراءات الاحترازية من فيروس "كورونا" المستجد.

من ناحية أخرى، يستعد عاصي الحلاني للمشاركة في مهرجان الموسيقى العربية الذي انطلقت فعالياته، أمس، 1 نوفمبر الجاري، وتنتهي في 10 من الشهر نفسه.

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