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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

انهيار منزل وانقاذ طفل من تحت الأنقاض بسوهاج (صور)

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 12:03 ص
انهيار منزل
انهيار منزل
محمود عبد العال ومصطفى علم الدين
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شهدت منطقة الشهيد عبدالمنعم رياض التابعة لحى غرب سوهاج، منذ قليل، انهيار منزل مكون من 3 طوابق بالمنطقة، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية واستخراج مالك المنزل من أسفل الأنقاض وهو على قيد الحياة، كما أنقذت العناية الإلهية طفل أخر من تحت الأنقاض، بينما أصيب شخصين آخرين سقطت عليهما أجزاء من المنزل أثناء مرورهما بالشارع لحظة الانهيار.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور قسم أول سوهاج يفيد بانهيار منزل بمنطقة الشهيد دائرة القسم ووجود مصابين تم نقلهم للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد إسلام عجاج رئيس وحدة مباحث القسم، بانهيار منزل مكون من 3 طوابق وإصابة مالكه الذى تمكنت قوات الحماية المدنية من استخراجه من أسفل الأنقاض على قيد الحياة وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعى، بينما أصيب شخصين آخرين تصادف مرورهما أثناء انهيار المنزل.

تم الدفع بقوات الحماية المدنية إلى مكان الانهيار وتم الدفع بمعدات مجلس المدينة، ومازالت الجهود مستمرة للبحث عن ضحايا أخرين أسفل الأنقاض، تم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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