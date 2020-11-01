«الإحصاء»: 16.6% تراجعًا في واردات مصر من تركيا

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع حجم التبادل التجاري مع تركيا خلال 2020 بعد أن هبطت الواردات من أنقرة لـ2.029 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من العام الحالي، مقابل 2.4 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق بانخفاض يقارب الـ400 مليون دولار بنسبة تراجع 16.6%.أضاف تقرير الإحصاء أن الصادرات المصرية إلى تركيا بلغت 1.043 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأغسطس من 2020 مقابل 1.1 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.