رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 02 نوفمبر 2020 الموافق 16 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الإحصاء»: 16.6% تراجعًا في واردات مصر من تركيا

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 11:39 م
واردات مصر من تركيا
واردات مصر من تركيا
أميرة ممدوح
طباعة
أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع حجم التبادل التجاري مع تركيا خلال 2020 بعد أن هبطت الواردات من أنقرة لـ2.029 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من العام الحالي، مقابل 2.4 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق بانخفاض يقارب الـ400 مليون دولار بنسبة تراجع 16.6%.

أضاف تقرير الإحصاء أن الصادرات المصرية إلى تركيا بلغت 1.043 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأغسطس من 2020 مقابل 1.1 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النيابة تكشف تفاصيل وفاة شخص دفاعًا عن ابنة شقيقته بالإسكندرية

الأمطار الغزيرة تعزل البحر الأحمر بعد إغلاق 3 طرق

الصحة: 181 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 وفاة

وزير التعليم يعلن آلية جديدة لصرف مكافأة الامتحانات

الصور

image description

محافظ أسيوط يعقد اجتماعًا موسعًا مع مسئولي الصحة

image description

«صحة أسيوط»: 50 فرقة للكشف على طلاب المدارس

image description

رئيس جامعة أسيوط يتفقد نظام التعليم الهجين بكلية طب الأسنان

image description

وكيل تعليم دمياط يؤكد بدء مبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية

image description

لإجراء فحص BCR.. زحام شديد على مستشفى حميات دمياط

الأكثر قراءة

«ابن القاضي».. كل شيء عن الطفل الذي أزعج المصريين

لحظات رعب.. اللقطات الأولى لحادث البدرشين المروع (فيديو)

طفل المرور «حريقة» يسب المتابعين في «لايف» جديد: «معندناش حد بيتسجن»

الباز عن «طفل المرور»: لازم نحافظ على أولادنا وناخد بالنا منهم

إنفوجراف

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

image description

جامعة الملك سلمان.. أول جامعة متكاملة فى جنوب سيناء (إنفوجراف)

نجم الساعة

أحمد مالك: مثلت بـ4 لغات فى «حارس الذهب».. والفيلم خطوتى الأولى نحو العالمية

منوعات

موعد الجمعة البيضاء 2020

ممنوع دخول الرجال.. حكاية «سوق الستات» بالصف (صور)

أمريكا تطالب الحكومات بالتحقيق في الجرائم ضد الصحفيين

حرائق الغابات الأمازون في البرازيل زادت في أكتوبر

أيام زمان

«شوف سبحان الله».. حكاية جثة ظلت 4 أشهر تحت سرير مصطفى محمود

«عدلية».. أول قصة حب لـ مصطفى محمود انتهت بسبب علقة ساخنة

«إحداهن قتلت بالرصاص».. نساء فى حياة هتلر

«كان حب بين 2 محرومين».. اعترافات سعاد حسني عن حبها للعندليب

مقالات الرأي
ماجد حبته
لماذا اختار ماكرون الجزيرة؟
د. منى حلمى
مشرط «الطاعة» هو أخطر وأقسى نوع من «الختان»
د. رائد العزاوى
سر حب العراقيين لـ«السيسى»
ماجد حبته
.. وما زالوا يدعمون الإرهاب
المزيد

الثقافة

فؤاد حداد في عيون محبيه.. جماعة شعر في جسدِ واحد

سليم حداد: جدي المسيحي علم والدى اللغة العربية بفضل القرآن

اختفاء ملحمتين شعريتين من ألف بيت لـ فؤاد حداد

مؤتمر الناشرين بالشارقة يكشف أثر «كورونا» على صناعة الكتاب