ارتفاع ضحايا زلزال تركيا لـ62 قتيلًا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب مدينة أزمير غربي البلاد إلى 62 قتيلا.

وذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الأحد، أن فرق الإغاثة تمكنت من انقاذ شخص يبلغ من العمر 70 عاما من تحت انقاض مبنى منهار في غرب تركيا بعد 34 ساعة من الهزة الأرضية العنيفة التي ضربت بحر إيجه.

من جانبه، أكد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن الناجي بصحة جيدة، مشيرا إلى أنه لم يفقد الأمل ابدأ في إمكانية العثور على ناجين تحت انقاض المباني المنهارة، يشار إلى أن قوة الزلزال بلغت 6.6 درجة على مقياس ريختر، وقد ضرب أمس الأول الجمعة غرب تركيا.