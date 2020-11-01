رسميًا.. 174 نائبًا يحسمون مقاعدهم فى برلمان 2020

حسم 174 نائبًا مقاعدهم في مجلس النواب المقبل، وذلك بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة رسميًا والخاصة بالجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، حيث جاءت النتيجة بفوز القائمة الوطنية من أجل مصر في قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، والتي تضم 100 نائبً، والقائمة الوطنية من أجل مصر في قطاع غرب الدلتا، والتي تضم 42 نائبًا، بالإضافة إلى حسم 32 مرشحًا على المقاعد الفردية لمقاعدهم في البرلمان من الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب.بالنسبة لمحافظة الجيزة فاز كل من ‏ علاء ناجى عبدالرحيم عثمان وعلي سمى رجب عبد المجيد (منشأة القناطر)، وكل من خالد تامر عبدالرحمن عبدالسيد (كرداسة)، ومحمد السيد الحسينى قاسم، ومحمود هشام عبدالباقي أحمد وحسام الدين المندوه توفيق الخواجة (بولاق الدكرور)، وكل من محمد سلطان على محمد، وسيد أحمد سيد على سليمان، وهشام حسين محمد حسن (أول أكتوبر)، وشحاتة عبدالحافظ محمد أبوزيد (أطفيح)، وكل من حسام الدين عاشور محمد على ومحمد رشاد البرتقالي (أبو النمرس)، أما إمبابة كل من طارق سعيد حسنين عبدالكريم، ونشوى حسن على عبدالعال ديب، والوراق كل من: محمود عباس محمد على الصعيدى، وأسامة حسنى أحمد الأشمونى، وطارق سيد توفيق عبدالسلام الطويل (الوراق).وفي العمرانية، حسم كل من محمد على عبدالحميد السيد، وأحمد عاشور أحمد محمد، وأحمد سعد حلمى محمد (الصف)، وزكي عباس عبدالظاهر أبوبكر، ومحمد محمد محمد أبوالعينين (الجيزة)، ونادر عبده صديق محمد (البدرشين).وفي محافظات الفيوم كل من محمد محمود، سيد أحمد، وعبد التواب عبد القادر، وفي البحر الأحمر محمد محمود، وعبدالناصر محمود، وعلي نور، وفي الإسكندرية كل من الصافى عبد العال ورزق راغب، وحسين رجب.