رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 01 نوفمبر 2020 الموافق 15 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
بدء صرف مقررات نوفمبر التموينية

عالم

أستراليا تقهر كورونا لأول مرة منذ 5 أشهر

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 08:59 ص
أستراليا تقهر كورونا
أستراليا تقهر كورونا
وكالات
طباعة
قال مسؤولو الصحة في أستراليا، إن البلاد لم تسجل أي إصابات يومية جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الأحد لأول مرة منذ ما يقرب من خمسة أشهر، مما يمهد الطريق لمزيد من تخفيف القيود المتعلقة بالتباعد الاجتماعي.

ولم تسجل ولاية فيكتوريا، وهي واحدة من بؤر تفشي الفيروس في أستراليا وشهدت أكثر من 90% من الوفيات المرتبطة بالفيروس في البلاد، أي إصابات أو وفيات يومية جديدة لليوم الثاني على التوالي.

وقال وزير الصحة جريج هانت، إنه ومع عدم تسجيل إصابات جديدة بمرض (كوفيد-19) في بقية أنحاء البلاد، فإن أستراليا تشهد أول يوم لها دون انتقال لعدوى المرض منذ التاسع من يونيو، ووجه الشكر عبر تويتر إلى الطواقم الطبية والشعب الأسترالي عموما.

ولم تسجل أستراليا منذ بدأ الجائحة سوى ما يزيد قليلا على 27500 إصابة، ويرجع الفضل في ذلك إلى مسارعتها بإغلاق الحدود الدولية وفرض قيود التباعد الاجتماعي وإجراء الفحوص وتعقب المخالطين على نطاق واسع.

موضوعات متعلقة

3 عقوبات متوقعة تنتظر طفل المرور صاحب واقعة الاعتداء على رجل شرطة

القبض على الطفل المتهم بصدم رجل مرور استوقفه لفحص أوراق السيارة

القبض على كهربائي لاتهامه باغتصاب ابنته «12 عاما» سنة كاملة

«ضربة قوية».. لماذا اختار ماكرون الجزيرة للحديث حول أزمة الإساءة للنبي؟

الصور

image description

رحلة «جمال» بين أطلال حرب ليبيا مع فن «الأوتوكادو»

image description

جامعة أسيوط: تحميل المحاضرات الإلكترونية بشهر مسبق ضمن نظام التعليم الهجين

image description

مدينة أثاث دمياط.. نقلة نوعية للصناعة الوطنية

image description

محافظ أسيوط يتابع جاهزية مستشفيات الصدر والحميات لاستقبال حالات كورونا

image description

عمر خيرت يتألق فى حفل عالمى فى مركز المنارة

الأكثر قراءة

غلق طريق «سوهاج- سفاجا» بسبب الطقس السيئ

«أمه سلمته».. تفاصيل جديدة فى ضبط الطفل المتهم بصدم رجل مرور

«ضربة قوية».. لماذا اختار ماكرون الجزيرة للحديث حول أزمة الإساءة للنبي؟

3 عقوبات متوقعة تنتظر طفل المرور صاحب واقعة الاعتداء على رجل شرطة

إنفوجراف

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

image description

جامعة الملك سلمان.. أول جامعة متكاملة فى جنوب سيناء (إنفوجراف)

image description

هجوم نيس الإرهابي في سطور (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن لقاح أكسفورد - أسترازينيكا (إنفوجراف)

نجم الساعة

أبطال «نجيب زاهى زركش»: يجمع الأسرة المصرية فى رمضان 2021

منوعات

الهند.. طبيب يشترى «مصباح علاء الدين» بـ 41 ألف دولار!

نقل مدرسة عمرها 85 عامًا بواسطة منصات هيدروليكية متحركة بالصين ( فيديو)

حل جديد لـ«رائحة الأقدام الكريهة»

برشلونة يتعادل أمام ديبورتيفو ألافيس 1–1 بالليجا

أيام زمان

«شوف سبحان الله».. حكاية جثة ظلت 4 أشهر تحت سرير مصطفى محمود

«عدلية».. أول قصة حب لـ مصطفى محمود انتهت بسبب علقة ساخنة

«إحداهن قتلت بالرصاص».. نساء فى حياة هتلر

«كان حب بين 2 محرومين».. اعترافات سعاد حسني عن حبها للعندليب

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
سر حب العراقيين لـ«السيسى»
ماجد حبته
.. وما زالوا يدعمون الإرهاب
د.أحمد الخميسى
نحن والإسلام وفرنسا
ماجد حبته
أزمة فرنسا.. القرد والقرداتى
المزيد

الثقافة

بروفات مكثفة لـ «الليلة المحمدية» فى صحبة الهادى الأمين على البالون

«لسه فاكر» عاشر عروض ملتقى مبادرة المؤلف مصرى

5 سنوات على افتتاحه.. أدباء يرصدون ملامح تجربة بيت الشعر

«الثقافة الفلسطينية» تفتتح معرض تراثنا ذاكرتنا الجامعة (صور)