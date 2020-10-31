خبير سياسي: زيارة مدبولي للعراق تفعل نتائج قمة عمان

أكد الدكتور علي التميمي الخبير السياسي والقانوني العراقي، أنه سيكون هناك تعاون بين مصر والعراق خاصة في مشروعات إعادة الإعمار والطاقة، مشيرا إلى أن القاهرة تحظى بثقل عربي ودولي كبير.وقال التميمي في تصريح لـ"الدستور" إن زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى بغداد اليوم ولقاءه نظيره العراقي مصطفى الكاظمي، تأتي استكمالا للقمة الثلاثية التي عقدت في عمان نهاية أغسطس الماضي بين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي والكاظمي بهدف تفعيلها.وأشار إلى أن العراق عندما ينفتح على المحيط العربي يكون أفضل وأنجح وأكثر فائدة لأن الشعب العراقي يؤمن بالتعاون مع الشعوب العربية الشقيقة التي وقفت معهم ووقفوا معه في المحن والأزمات، موضحا أن القاهرة لها ثقل كبير في المحيطر العربي والإقليمي من حيث عدد السكان والتأثير الدولي والإقليمي وقدراتها الصناعية والتجارية الكبيرة.ونوه الخبير العراقي بأن أبرز الملفات التي تم مناقشتها خلال لقاء رئيسي الوزراء العراقي والمصري اليوم ملف إعادة الإعمار في بغداد، ودخول الشركات المصرية للاستثمار بها، كذلك تم بحث مسألة الاستيراد والتصدير والاستفادة من الخبرات المصرية مثل صناعة الكهرباء وتبادل الخبرات الزراعية والمنتجات المصرية التي تضاهي المنتج الأجنبي.وأضاف: "أيضا قد يكون هناك تفاهمات عسكرية بين الجانبين بشأن التدريب وتبادل الأسلحة، وقد تكون هناك قوة دفاع مشتركة بين العراق والقاهرة والأردن تسير في هذا الاتجاه".وشدد التميمي على أن مشاريع إعادة الإعمار والاستثمار مهمة للعراق مع دخول الشركات المصرية لأنها جهة عربية قابلة للتفاوض ومناقشة الكلفة وأيضا الأعمال المماثلة معروفة.وأوضح الخبير العراقي أن هناك مسالة أخرى مهمة وهي التعاون الأمني لأن عقيدة الجيش العراقي تقترب كثيرا من عقيدة الجيش المصري، فسبق أن شاركا سويا في حرب أكتوبر 1973 ضد إسرائيل، كذلك التعاون موجود بالفعل والسياقات العسكرية هي ذاتها في القاهرة وبغداد وهناك روابط متينة في هذا الاتجاه.واختتم التميمي تصريحاته مؤكدا أنه سيكون هناك أيضا تبادل للمجرمين والإرهابين المطلوبين لدى سلطات البلدين وتفعيل الإنتربول العربي.