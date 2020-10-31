إجمالي إصابات كورونا في هونج كونج يصل إلى 5323

أعلنت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة اليوم السبت، تسجيل ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة في المنطقة إلى 5323 حالة.وقالت رئيسة فرع الأمراض المعدية بمركز هونج كونج للحماية الصحية تشوانغ شوك-كوان - في تصريح اليوم - إن جميع حالات الإصابة المسجلة وافدة من الخارج، مشيرة إلى أن المصابين ذكور وتتراوح أعمارهم ما بين 19 و40 سنة، وهم قادمون من اليابان وألمانيا وباكستان.يشار إلى أن إجمالي الوفيات بسبب الفيروس في منطقة "هونج كونج" يقف عند 105 حالات، فيما ما يزال 97 مريضا يتلقون العلاج في المستشفيات بينهم 9 في حالة حرجة.