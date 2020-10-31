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السبت 31 أكتوبر 2020 الموافق 14 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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مصر
مساعدات مصر للعراق ونتيجة انتخابات النواب يتصدران اهتمامات الصحف اليوم
السبت 31/أكتوبر/2020 - 08:11 ص
أ.ش.أ
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