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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

«كوارث يومية».. أهالى بهتيم بشبرا الخيمة يستغيثون من تراكم القمامة (صور)

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 11:07 م
القمامة
القمامة
آية سالم
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استغاث أهالى مساكن إسكو من تلال القمامة المتراكمة على طريق بهتيم الدائري الرئيسي بمنطقة شبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية، لما تسببه من كوارث شبه يومية وإعاقتها لحركة المرور، مناشدين المسئولين بسرعة التحرك، وإيجاد حلول جذرية لتلك الأزمة.

قال عمرو محمد- أحد سكان المنطقة 39 عاما- إن تراكم القمامة بالقرب من الطريق الدائري أمر مستمر، مطالبا الجهات المعنية والمسئولين بوضع قانون رادع لمن يلقى قمامة بالطريق.

وأضاف أشرف رضا- أحد الأهالي 55 عاما- أن الأمر غير مقتصر على تشويه الطريق وتلويثه بل أنه امتد لحدوث كوارث شبه يومية على رأسها حوادث التصادم وانقلاب السيارات التي يعيقها القمامة المتراكمة، ما يعرض حياة المواطنين للخطر.

والتقطت منه أطراف الحديث دعاء حسني، والتي أكدت أن تراكم القمامة يؤدي لاشتعالها في بعض الأحيان وتعرض السكان والأطفال لمخاطر كثيرة.
القمامة
القمامة
القمامة
القمامة

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