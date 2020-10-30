المرصد السوري: قوات النظام تحاول التقدم في ريف إدلب الجنوبي

أعلن المرصد السوري، مساء اليوم الجمعة، أن قوات النظام تحاول التقدم في ريف إدلب الجنوبي، حسبما أفاد موقع قناة "العربية".ووفقًا للمرصد السوري، وقعت منذ قليل اشتباكات بين جبهة النصرة وقوات النظام في ريف إدلب.وفي وقت سابق، شنت تركيا قصفًا مكثفًا على مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي، حسبما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، وفقا لنبأ عاجل عبر قناة "العربية" الإخبارية.ورصد المرصد السوري سقوط قذائف صاروخية، أطلقتها القوات التركية بريف مدينة الباب شمال شرقي حلب، كما جددت القوات التركية قصفها الصاروخي على مواقع القوات الكردية بريف حلب الشمالي، دون معلومات عن خسائر بشرية.