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الخميس 29 أكتوبر 2020 الموافق 12 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا: يتعين على الحكومة الإصغاء لصوت الاحتجاجات ضد الإجراءات

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 05:11 م
لويجي دي مايو
لويجي دي مايو
أ ش أ
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قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو، إنه يتعين على الحكومة أن تصغي لصوت الاحتجاج الذي يعلو في الساحات ضد الإجراءات التقييدية المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف دي مايو، في رسالة نشرتها صحيفة (لا ريبوبليكا) الإيطالية، اليوم الخميس: "البلاد تمر بأزمة غير مسبوقة، وهي نصب أعين الجميع، أزمة وبائية وصحية واقتصادية، لم يكن لأي إنسان في العالم أن يتخيل مثل هذا الشيء، أتحدث عن العالم لأن أوروبا بأكملها والعديد من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يواجهون الأزمة ذاتها".

وأكد أنه يتواصل باستمرار مع نظرائه، ويرى أن هناك احتجاجات في كل مكان وليس في إيطاليا فقط بل في ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا، حيث تبلغ الإصابات ضعف عدد الإصابات الموجودة لدى إيطاليا تقريبًا.

وأوضح دي مايو أن هذا يعد أمرًا طبيعيًا يأتي نتيجة الغضب والمعاناة وعدم اليقين، مشيرًا إلى أنه يتعين على الحكومة الرد والاستماع، لكن قبل كل شيء، تحمل المسئولية.

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