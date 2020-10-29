3 قتلى بـ«هجوم نيس».. والبحث عن شريك المنفذ

أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم الخميس، البحث عن شريك لمنفذ الهجوم في مدينة نيس جنوب فرنسا.ووفقًا لما أوردته شبكة «سكاي نيوز»، فإن عدد ضحايا حادث الطعن المرجح بأنه إرهابي ارتفع إلى 3 قتلى.وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن طلقات نارية سمعت في المنطقة في محيط الاعتداء قرب كنيسة نوتردام في المدينة، وهو المكان الذي شهد صيف 2016 عملية إرهابية كبيرة، حيث أدت عملية دهس إلى مقتل أكثر من 80 شخصًا في حينه.