ارتفاع عدد قتلى هجوم جنوب فرنسا

ارتفع عدد قتلى هجوم بسكين بالقرب من كنيسة في مدينة نيس الفرنسية، حسبما أعلنت الشرطة الفرنسية عن مقتل شخصين وجرح آخرين.وقال وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانين إن الشرطة الفرنسية تنفذ عملية في منطقة الهجوم، مشيرا إلى أنه يعقد اجتماع خلية أزمة في وزارة الداخلية لمتابعة الحادث.ودعت الشرطة الفرنسية عبر تويتر المواطنين إلى الابتعاد عن كنيسة نوتردام في مدينة نيس، جنوب البلاد.