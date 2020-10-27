برلمانى: لقاء السيسى والبرهان يؤكد أزلية العلاقات المصرية - السودانية

أشاد النائب حمدي سعد، عضو مجلس النواب، باللقاء الذي تم اليوم بين الرئيس السيسي والفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، والسفير المصري بالخرطوم، قائلا: "لقاء جاء في توقيت هام للغاية، ويؤكد على أزلية العلاقات المصرية – السودانية وتميزها وتشعبها في مختلف المجالات".وأشار سعد في بيان له اليوم، إلى الترابط التاريخي بين مصر والسودان، ووحدة المصير والمصلحة المشتركة التي تربط بين الشعبين الشقيقين، ووحدة نهر النيل والموقف المصري الاستراتيجي الثابت الداعم لأمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق.وأوضح عضو مجلس النواب، أن لقاء الرئيس السيسي مع الفريق عبدالفتاح البرهان، أكد حرص مصر على مواصلة التعاون والتنسيق مع السودان في كل الملفات محل الاهتمام المتبادل، والدفع نحو سرعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، كالربط الكهربائي وخط السكك الحديدية، من أجل الشعبين المصري والسوداني.وشدد على أن العلاقات المصرية السودانية، تنمو بشكل مطرد خلال حكم الرئيس السيسي.