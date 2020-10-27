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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الطاقة الذرية: إيران تنشئ مقرًا جديدًا لتجميع أجهزة الطرد المركزي

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 07:34 م
الطاقة الذرية:
الطاقة الذرية:
أ ش أ
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أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الثلاثاء، أن إيران بدأت إنشاء مقر جديد تحت الأرض لتجميع أجهزة الطرد المركزي بعد الانفجار الذي حدث في موقع (نطنز) النووي في يوليو الماضي.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، في تصريح صحفي نقلته شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية، إن إيران تواصل تخزين كميات أكبرَ من اليورانيوم منخفض التخصيب، إلا أنه من غير المرجح امتلاكها كمية كافية لإنتاج السلاح.

كان المسئولون الإيرانيون صرّحوا عقب انفجار (نطنز) في يوليو الماضي، بأنه سيجري بناء موقع آخر جديد وأكثر أمنًا في الجبال المحيطة بالموقع في محافظة أصفهان وسط إيران.

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