العربية: مصر والسودان بحثتا تسليم عناصر الإخوان الهاربة بالخرطوم

كشفت مصادر مطلعة عن بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان، خلال زيارته للقاهرة، اليوم الثلاثاء، التنسيق مع القيادة المصرية بشأن مكافحة الإرهاب.وأكدت المصادر ذاتها أنه جرت مناقشة ملف تسليم مطلوبين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية في السودان لمصر، خلال الفترة المقبلة، وفق قناة "العربية".ووصل البرهان، في وقت سابق اليوم، إلى القاهرة والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي لبحث العديد من الملفات المشتركة، على رأسها مفاوضات سد النهضة.