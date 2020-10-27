رندة صبرى بضيافة «سلسلة قراءة فى كتاب مترجم».. الليلة

تحل الدكتورة رندة صبري٬ في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء٬ بضيافة برنامج «سلسلة قراءة في كتاب مترجم»٬ وذلك في إطار فعاليات برنامج دعم مبادرة «الثقافة بين إيديك».ومن المقرر أن تقدم «صبري»، قراءة في كتاب «دعوة إلى ترجمة رحلات أدباء عصر النهضة إلى اللغات الأجنبية: الدنيا في باريس.. لأحمد زكي باشا نموذجًا».يذكر أن برنامج «سلسلة قراءة في كتاب مترجم» الذي تنظمه لجنة الترجمة بالمجلس، يتناول أحد المترجمين في كل لقاء تقديم لكتاب مترجم يكون من الأعمال التي أضافت إلى الثقافة العربية.ويبث اللقاء عبر القناة الرسمية للمجلس على «اليوتيوب»٬ والصفحة الرسمية بـ«الفيس بوك».يشار إلي أن أحمد زكي باشا عْمدُ في كتابه «الدنيا في باريس» إلى تصوير خَلَجَات النفس الإنسانية للقارئ؛ حِرْصًا منه على تحقيق فكرة حضور المتلقي، كما حرص على تزيين مشاهد رحلته الباريسية باستدعائه للصور الشعرية المُنْتَخَبَةِ من التراث، وقد برع في تصوير ملامح الفن الباريسي المُجَسَّدِ في الطراز المعماري والعمراني لكنائسها وشوارعها.