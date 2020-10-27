هل يؤثر لقاح «فيكتور» الروسى على الإنجاب؟

أظهر لقاح "آبي واك كورونا"، الذي وضعه مركز "فيكتور" الروسي، عدم تأثيره على القدرة على الإنجاب لدى المتطوعين المشاركين في اختبار اللقاح ضد الفيروس القاتل.وأعلن الناطق باسم هيئة "روس بوتريب نادزور" (الرقابة على الاستهلاك) الروسية أن الغاية من الاختبار كانت التأكد من عدم تأثر القدرة على الإنجاب لدى المتطوعين المشاركين في الاختبار لأي ظواهر سلبية.وأشار الناطق إلى أن الاختبار المذكور سينتهي في ديسمبر المقبل.وقال الناطق إن تطعيم الفئران الذي أجري في المرحلة الأولى للاختبار لم يسفر عن أي تأثير سلبي للقاح على وظيفتها المتعلقة بالإنجاب وعلى بنية غددها التناسلية ولم يسفر التطعيمان الأول والثاني عن أي ظواهر سلبية.وأشار الناطق إلى أنهم يرصدون أي انحرافات محتملة في عمل الجهاز التناسلي للمتطوعين المشاركين في الاختبار.وأعاد إلى الأذهان أن اللقاح الذي وضعه الخبراء في مركز "فيكتور" الروسي تم تسجيله في منتصف أكتوبر الجاري.