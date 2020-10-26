رفض طلب عادل إمام وحضر حفل السفارة الإسرائيلية.. حكاية علي سالم مع الزعيم

رفض الكاتب علي سالم الظهور في فيلم عادل إمام "السفارة في العمارة" الذي تناول بشكل ساخر التناقضات في الحياة السياسية تجاه السفير الإسرائيلي في القاهرة.وطلب الزعيم عادل من علي سالم أن يؤدي شخصية على سالم كما هو في الواقع.لم يرفض على سالم في بداية الأمر وطلب وقتًا للتفكير، ثم رفض بعد ذلك، حسبما جاء في صوت الأمة عام 2005.وفي نفس الوقت الذي رفض فيه علي سالم الظهور في فيلم "السفارة في العمارة" وافق على حضور احتفال السفارة الإسرائيلية عام 2005 في المعادي وسط حراسة مشددة.وقال علي سالم لـ"صوت الأمة"، إنه لم يجد مبررا هذا العام 2005، لمقاطعة الاحتفال لأن الأوضاع أصبحت أفضل بكثير، وأن دوره كناشط سلام يتطلب منه الحضور فضلا عن المودة الشخصية التي يكنها للسيدة "ايفات ريشيف" والتي إذا طلب منها تأشيرة لإسرائيل تذهب بنفسها لتسليمها إليه.تدور أحداث "السفارة في العمارة" فيلم حول المهندس (شريف خيري) الذي يعمل بإحدى شركات البترول بدبي، ويضطر إلى العودة لمصر بعد غياب عشرين عامًا، ليفاجأ بأن السفارة الإسرائيلية بجانب شقته ويحاول جاهدًا بيع الشقة في البداية، إلا أن فشله يجعله يتعامل مع الأمر بطرق مختلفة.