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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اعتماد المخطط العام لمدينة الفتح بأسيوط

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 03:57 م
مدينة الفتح بأسيوط
مدينة الفتح بأسيوط
أسيوط_محمد أبوشادي:
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اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، محضر جلسة استماع المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الفتح؛ وذلك تمهيدًا لإرساله للهيئة العامة للتخطيط العمراني برئاسة المهندس علاء الدين عبدالفتاح، واستكمال باقي الإجراءات القانونية واعتماده من وزير الإسكان.. جاء ذلك خلال لقائه مع المهندسة إيمان علي محمود مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة.
 
وقال المحافظ إن المخططات الاستراتيجية تأتي ضمن خطة الدولة للتحكم في النمو العشوائي للمباني وتنفيذ اشتراطات البناء وتحسين البيئة العمرانية ومنع التعدي على أملاك الدولة، موضحًا أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإعداد المخطط الإستراتيجي لمدينة الفتح وتنظيم جلسة تشاور واستماع للمواطنين وممثلي الهيئات المختلفة وأخذها في الاعتبار خلال إعداد المخطط الاستراتيجي طبقًا للإمكانات المتاحة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية ووضع في الاعتبار المشروعات الخدمية وعروض الشوارع التي تحافظ على المكتسبات وتحقق الاستيعاب للكثافة السكانية والمرورية بما يحقق الصالح العام.

وأشار إلى الانتهاء من إجراءات إعداد واعتماد المخططات الاستراتيجية لـ7 مدن خلال عام 2020، وذلك في ضوء اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تنفيذًا لرؤية مصر 2030 بتحقيق التنمية المستدامة ومنع العشوائيات والحد من البناء العشوائي وتخفيف الكثافات المرورية العالية، فضلًا عن استصدار تراخيص بشكل قانوني سليم للبناء في تلك الأماكن.
كانت محافظة أسيوط نظمت جلسة استماع بقاعة المجلس التنفيذي بمجلس مدينة الفتح يوم 21 أكتوبر الجاري بعد الإعلان في جريدتين رسميتين بحضور لفيف من القيادات التنفيذية وشركاء التنمية والمجتمع المدني في مختلف التخصصات والعشرات من المواطنين لمناقشتهم وإبداء الآراء وتلبية رغباتهم في حدود القانون والتعرف على أهمية عمليات التوسعة التي سوف تحدث في عدد من الشوارع عند تطبيق المخطط على أرض الواقع بعد انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة، وبالتنسيق مع المهندس حلمي عيد مدير عام الإدارة المركزية بالهيئة، والمهندس خالد بكر مدير عام المركز الإقليمي بأسيوط، وذلك بحضور عبدالرءوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، وعدد من نوابه ومساعديه وممثلي الهيئة العامة للتخطيط العمراني.
حيث استمع الحضور لعرض كامل لمشروع المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الفتح وآثاره على الشوارع من توسعة وزيارة في عرض الطرق والشوارع الداخلية لتكون قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة والكثافة السكانية والمرورية خلال السنوات القادمة، خاصة الشوارع الرئيسية تلاها حوار مفتوح مع ممثلي المجتمع والمدعوين الحضور للمناقشة وطرح الأسئلة وعرض الآراء التي تم مناقشتها بالجلسة والوقوف على مدى قابلية المواطنين مع الالتزام بقيود الارتفاعات المسموح بها وفقًا للقانون ومراعاة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع رؤية المحافظة تجاه احتياجات الأجيال القادمة.‪

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