12% زيادة في معدلات تلوث الهواء بتركيا

زاد معدل تلوُّث الهواء في مدينة إسطنبول 12% عن المعدلات المسجلة خلال فترة الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وفق بيانات رسمية.وأعلنت وزارة البيئة والتخطيط العمراني التركية أن أكثر مناطق إسطنبول تلوثًا هي قاضي كوي وإيكيتالي وكاغيط خانه.وعلق البروفيسور حسين طوروس، عضو هيئة التدريس في قسم هندسة الأرصاد الجوية في جامعة إسطنبول التقنية، على التقرير، مشيرًا إلى أنه في الظروف الطبيعية كان من الضروري أن تنخفض معدلات تلوث الهواء خلال أشهر الصيف.وتحدث حسين طوروس عن سبب تراجع تلوث الهواء خلال فترة الإجراءات الاحترازية، قائلا: تم اتخاذ تدابير بمستويات مهمة على مستوى العالم خلال أشهر مارس وأبريل ومايو الماضين، بسبب الوباء.