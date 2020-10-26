ضبط 2392 محلاً و168 مقهى مخالف لقرارات كورونا خلال أسبوع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي.وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، فى مجال الحد من انتشار فيروس كورونا المستجدعن ضبط 6807 قضايا تموينية متنوعة، وغلق 2392 محل مخالف لمواعيد الغلق، وضبط 168 قضية مقاهي مخالفة، وفي مجال مخالفة عدم إرتداء الكمامات تم ضبط 8700 سائق نقل جماعي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج عن القانون.