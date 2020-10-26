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رئيس التحرير التنفيذي
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طرق استعادة حاسة الشم بعد التعافي من كورونا

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 11:11 ص
حاسة الشم
حاسة الشم
وكالات
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كشف أخصائي أمراض الأنف والأذن والحنجرة، كيف يمكن استعادة حاسة الشم بعد الشفاء من مرض "كوفيد-19".

ومن أجل ذلك ينصح الأخصائي بضرورة وصول الهواء إلى النهايات العصبية المنتشرة داخل الأنف.

ويقول، "يجب استخدام مستحضرات طبية (قطرات) تضيق الأوعية الدموية في الأنف، ورش تجويف الأنف بمحلول ملح البحر وتوفير رطوبة الهواء في الغرفة".

وأشار الأخصائي، إلى ضرورة تناول فيتامينات В والفيتامينات المتعددة من أجل استعادة الخلايا العصبية.

كما يجب اتباع نظام غذائي صحي، وتناول كميات كبيرة من الماء، والامتناع عن التدخين والكحول.

ويذكر أن الدكتور فلاديمير زايتسيف، أخصائي أمراض الأنف والأذن والحنجرة، أشار في وقت سابق، إلى أن "كوفيد-19" ليس العامل الوحيد المسبب لفقدان حاسة الشم، ولكن عند الإصابة بهذا المرض فإن الفقدان المؤقت لهذه الحاسة يكون بطيئا وتدريجيا مقارنة بالتهابات الجهاز التنفسي الحادة.

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