العراق يعتقل إرهابيين اثنين من الخلايا النائمة بـ «داعش»

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الاثنين، اعتقال إرهابيين اثنين من خلايا "داعش" النائمة في محافظة كركوك.وذكرت الوكالة - في بيان، أوردته قناة (السومرية) الإخبارية - "أن عناصر الاستخبارات العراقية المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية تمكنت من اعتقال إرهابيين اثنين في ناحية الرياض بمحافظة كركوك".وأضافت أن المعتقلين "مطلوبان وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية، وهما ضمن الخلايا النائمة فيما يسمى قاطع الفلوجة ولاية كركوك، ومن خلال التحقيقات الأولية معهما اعترفا بانتمائهما لتلك العصابات الإجرامية وقاما بإيصال معلومات عن تحركات القوات الأمنية لعصابات داعش".وأشارت الوكالة إلى أنه "تم إيداعهما التوقيف لاستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما".