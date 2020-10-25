3 عاطلين يمزقون جسد شاب أمام معهد بسبب «زقة كتف»

تجري النيابة العامة تحقيقات موسعة في واقعة مقتل طالب على يد 3 متهمين بعد أن افتعلوا مشاجرة معه فور خروجه من المعهد الذي يدرس فيه بعد أن دفع المصروفات الدراسية بالمطرية.البداية كانت بتلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم حسين خيرى رئيس مباحث قسم شرطة المرج، بتلقيه بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل بعزبة النخل وعلى الفور انتقل رجال المباحث وتبين أن المجني عليه "م.ع"، 23 سنة، مصاب بعدة طعنات من سلاح أبيض.وكشفت التحريات أن المشاجرة نشبت بين المجني عليه و3 عاطلين كانوا يتسكعون أمام معهد، وقاموا على إثرها بتسديد عدة طعنات له بأسلحتهم البيضاء، وتم ضبط المتهمين، وأمر اللواء أشرف الجندي مدير الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.انتقلت "الدستور" إلى مكان الواقعة في منطقة عزبة النخل للوقوف على ملابسات الحادث وأخذ أقوال شهود العيان.قال والد المجني عليه عادل محمد: "البداية كانت باتصال هاتفى يخبرنى بأن نجلي قتل، وتم نقله للمستشفى بسبب إصابة حدثت له، توجهت لرؤيته وعندما دخلت المستشفى كان ابنى محمولا على نقالة وغارقا فى دمائه، وأخبرني الأطباء أنه فارق الحياة".وأوضح خالد محمد، 23 سنة، صديقه المجني عليه، أنه "بعد انتهائه من دفع المصروفات الدراسية، فوجئ بأحد المتهمين يدفعه في كتفه يحاول افتعال مشاجرة معه، توقف (خالد) ليسأله ماذا يريد لكن الأخير تشابك معه وكان معه ثلاث يحملون أسلحة بيضاء التفوا حول المجني عليه وأخذوا يسددون طعنات قاتلة له".وأضاف: "تدخلت وبصعوبة بالغة تمكنا من سحب (خالد) من تحت أيديهم وأوقفنا (توكتوك) لنقله للمستشفى في محاولة يائسة لإنقاذه لكن المتهم الرئيسي في القضية أراد التأكد من قتله فأوقف (التوكتوك) ومنعنا من التحرك للإجهاز عليه نهائيا لكننا استطعنا نقله للمستشفى لكنه فارق الحياة".