«الوطنية للانتخابات»: انتظام التصويت في انتخابات النواب.. ولا مخالفات

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، عن انتظام عمليات التصويت في اليوم الثاني والأخير بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، داخل 10240 لجنة فرعية.وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن جميع اللجان الفرعية فتحت أبوابها في المواعيد المحددة من الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء، حيث قام القضاة المشرفون على اللجان، والبالغ عددهم ما يقرب من 12 ألف قاضٍ (أساسيا واحتياطيا)، بفض الشمع الذى وضعوه على باب اللجنة فى نهاية التصويت أمس، وتأكدوا من سلامة النوافذ وعدم العبث فى صناديق الاقتراع أو بالأوراق الانتخابية، وأثبتوا هذه الإجراءات فى محضر.وأضاف المستشار لاشين إبراهيم أنه تم فتح أبواب اللجان لاستقبال الناخبين الذين بدأوا يتوافدون وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أنه فى الساعة الثالثة عصرا من المقرر أن يتوقف التصويت مؤقتا لبدء ساعة الراحة للقضاة المشرفين على الانتخابات، على أن يعاد فتحها فى الساعة الرابعة عصرا، مؤكدا أن الهيئة لم ترصد أى شكاوى أو معوقات من شأنها التأثير على سير العملية الانتخابية، وأن غرفت العمليات المشكلة بالهيئة تواصل استقبال استفسارات كافة أطراف العملية الانتخابية والرد عليها فى الحال.وانطلقت، صباح أمس السبت، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، ومن المقرر أن تستمر عمليات التصويت حتى التاسعة مساء، وتشهد اللجان الانتخابية إجراءات احترازية مشددة للوقاية من كورونا، حيث تم تعقيم اللجان قبل وبعد انتهاء التصويت أمس، كما التزم أطراف العملية الانتخابية بارتداء كمامة عند التصويت، ووفرت الهيئة الكمامات للمواطنين الذين لا يحملونها أمام مراكز الاقتراع، وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها في القلم المستخدم في إبداء الرأي.وتجرى المرحلة الأولى لانتخابات النواب فى 14 محافظة، هى: الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، ومخصص لها 284 مقعدا منها 142 مقعدا فى 70 دائرة بالنظام الفردى و142 بدائرتين بنظام القوائم، ويتنافس فيها 2163 مرشحا بينهم 1862 مرشحا فرديا و284 بالقائمة بينهم 1402 مرشح مستقل و743 مرشحا حزبيا بينهم 348 امرأة.. وتقلص عدد المرشحين بالنظام الفردى نتيجة تأجيل انتخابات الدائرة السادسة بالنظام الفردى، ومقرها ديرمواس بالمنيا، بسبب حكم قضائي بإدراج مرشح مستبعد، والتى كان يتنافس فيها 18 مرشحا بينهم 14 مرشحا مستقلا و4 مرشحين حزبيين.