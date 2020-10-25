ضبط شابين اخترقا موقع شركة لسرقة مبالغ مالية «أونلاين»

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تعرض إحدى شركات التسويق الإلكترونى لواقعة نصب واحتيال، من خلال قيام بعض الأشخاص باستغلال ثغرة فى أحى تطبيقات الشركة، وإجراء عمليات دفع فواتير وهمية للاستيلاء على مبالغ مالية، وهو ما عرّض الشركة لخسائر جسيمة.وبجمع المعلومات والبيانات أكدت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين حاصلين على بكالوريوس تجارة، مقيمين بدائرة مركز شرطة الفشن بمديرية أمن بنى سويف.وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بنى سويف أمكن ضبطهما، وأقرا بارتكاب الواقعة وممارستهما النشاط الإجرامي المُشار إليه، مستغلين الثغرة الموجودة فى تطبيق الشركة.وضبط بحوزتهما (عدد 2 هاتف محمول، عدد 4 بطاقات دفع إلكتروني خاصة بالمتهم الأول، ثلاثة منها تستخدم فى نشاطهما الإجرامى المشار إليه والرابعة يتم فيها إيداع متحصلات ذلك النشاط المؤثم).