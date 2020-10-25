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الأحد 25 أكتوبر 2020 الموافق 08 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الحكم على متهم بخلية الجيزة الإرهابية اليوم

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 09:22 ص
محكمة
محكمة
حسام محفوظ
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تستكمل محكمة الجنايات بطرة، إجراءات إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات فى القضية المعروفة بـ"خلية الجيزة الإرهابية، وإصدار الحكم اليوم.

و كانت محكمة جنايات الجيزة، قد قضت في أكتوبر من عام 2017، بأحكام ما بين الإعدام والمؤبد والسجن المشدد للمتهمين.

كانت النيابة قد أسندت للمتهمين تهم تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية، وإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية، منها مفرقعات وألعاب نارية ومهمات وأدوات ومقرات تنظيمية والمشاركة في تجمهر الغرض منه ارتكاب جناية القتل وتخريب الممتلكات العامة.

والشروع فى قتل ضابط بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة، بعد أن ألقوا عليه زجاجة مولوتوف حارقة، والشروع فى قتل ضابط أمن مركزي وتخريب سيارة شرطة، وسرقة أسلحة حكومية، وصنع مفرقعات شديدة الانفجار TNT.

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