أبرزها إلغاء طابور الصباح.. تعليمات جديدة من «تعليم القاهرة» للمدارس

قررت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلغاء طابور الصباح في المدارس على أن يتم توزيع الإشراف من المعلمين على الفناء والسلالم حتى ينظم الطلاب أثناء صعود السلالم حتى دخول الفصول مع الالتزام بوجود أكثر من فسحة باليوم الدراسي، نظرا للظروف الراهنة التشديد.وأكدت المديرية في بيان لها، منذ قليل، أن جميع العاملين بالمدرسة يجب عليهم ارتداء الكمامة وممنوع لأي معلم دخول الفصل دونها.وشدد المديرية على ضرورة توفير المياه والصابون والكحول في جميع الأماكن بالمدرسة، وتواجد الزائرة الصحية وعدم السماح بمغادرة المدرسة إلا بشكل رسمي.وأشارت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى ضرورة تواصل المدارس مع مجلس الأمناء، للمساعدة في عدم تكدس أولياء الأمور خارج المدرسة من خلال اللقاءات التوعوية بين المدرسة ومجلس الأمناء، وأكدت على المدير العام بتكثيف المتابعات ومراجعة خطط المتابعة، مشيرةً إلى أنه على وكيل الإدارة المرور على أكبر عدد من المدارس ومراجعة خطط المراحل المختلفة والتوجيهات.وأكد مدير عام التعليم العام على بدء المتابعة باكر قبل دخول الطلبة للمدرسة، بحيث يتأكد من توافر الإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل المدرسة، وتوافر الكحول والمطهرات وارتداء الكمامات للعاملين وتطبيق إجراءات التباعد والتأكيد على أن الفصل لا يزيد عن ٢٥ طالبا، وإعلان جداول مصادر التعلم (أون لاين) ليتابعها ولي الأمر.