مخاوف من امتداد النيران.. تفاصيل حريق ميناء لوهافر بفرنسا (صور)

أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم السبت، أنها تكافح لإطفاء حريق ضخم شب في مستودع قديم في ميناء لوهافر شمال البلاد، كما عملت على إخلاء المنازل المحيطة بمكان الحادث.وذكرت الشرطة الفرنسية إن النيران التي اندلعت في مستودع مهجور في لوهافر، ناجمة عن حريق فيما لا تزال التحقيقات جارية بشأن طبيعة الحادث.وأفادت مصادر فرنسية أن الحادث وقع في مصنع قديم مهجور منذ عام 1997م، الأمر الذي لم يتسبب في وقوع خسائر بشرية حتى الآن سواء إصابات أو وفيات.وواصلت فرق الإطفاء الفرنسية محاولاتها للسيطرة على الحريق، عبر سيارات الإطفاء وكذلك مروحيات للأمن المدني لاحتواء الحريق ومنعه من الانتقال للميناء ما قد يتسبب في كارثة كبرى.وأكد المسئولون في محافظة السين موطن الحادث أنه لا يوجد ضحايا في الوقت الحالي، كما أن الحرائق لم تطال منازل الأشخاص المجاورين للمصنع إلا أنه تم إجلاؤهم.وأعلنت السلطات الفرنسية أن 70 عنصر إطفاء و25 سيارة ونحو 20 شرطيا يشاركون في السيطرة على الحريق، فيما تم إجلاء حوالي 300 شخص وسط مساعي للبحث عن مأوى بديل مؤقت لهم.الإرهاب.. ضمن قائمة الشكوكوأوضحت بعض التقارير الفرنسية، أن الحادث ربما يكون ناجما عن عمل تخريبي أو إرهابي، حيث اندلعت النيران بكثافة في مصنع مهجور وفجأة قرب مكان حيوي وهو ميناء هانوفر أحد أكبر الموانئ الفرنسية.هلع على وسائل التواصل من قوة الحريقمن ناحيتهم، تداول نشطاء فرنسيون على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة تظهر اندلاع النيران بكثافة وتغطية الدخان أجزاء واسعة من المنطقة المحيطة بالحادث.وقال أحد النشطاء إن حالة من الشلل أصابت المنطقة المحيطة بالحادث وسط تعطل للمواصلات وغلق للطرق، فيما هرع المواطنون من منازلهم القريبة من الحريق خوفا من امتدادها إليهم.